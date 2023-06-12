В Китае считают, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий Запада

Запад обеспокоен тем, что Киев не оправдывает ожиданий в ходе происходящего контрнаступления. Об этом пишет издание Global Times в статье под заголовком «Украина объявила контрнаступление под давлением Соединенных Штатов».

Китайские эксперты отмечают, что объявленное президентом Украины Владимиром Зеленский контрнаступление ВСУ произошло на фоне «растущего беспокойства» среди западных стран, особенно в США, «поскольку украинская сторона демонстрирует мало признаков победы на поле боя».

«США и некоторым европейским странам срочно нужны позитивные сдвиги, чтобы убедить свои внутренние общественные и политические силы продолжать оказывать Украине военную и финансовую помощь и показать, что их помощь мудра, правильна и необходима», — отметил профессор Школы международных отношений и обществоведения при Фуданьском университете Шэнь И.

При этом глава исследовательского департамента Института национальной стратегии при Университете Цинхуа Цянь Фэн отмечает, что передовое вооружение, отправленное на Украину западными странами, «не сыграет существенной роли» в изменении ситуации на поле боя. Он также подчеркнул, что действия России направлены на то, чтобы свести на нет технологическое преимущество США и НАТО, отметив, что Москва развернула большое количество беспилотников для помощи своей специальной военной операции на Украине, что значительно повысило точность информации о боевых действиях.

Китайские эксперты призвали Запад «прекратить раздувать пламя конфликта и давить на Украину на поле боя», отметив что это приведет только к потере «новых солдатских жизней».

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что контрнаступление ВСУ уже идет.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш выразил мнение, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесет ничего хорошего Украине, США и НАТО.

Издание WSJ писало, что солдаты Вооруженных сил Украины после начала контрнаступления пожаловались на недостаточную подготовку офицеров и поставленную Западом технику НАТО.