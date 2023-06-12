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Пасечник рассказал, что означает День России для ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что регион получил новую жизнь в России

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регион получил новую жизнь в России, сообщает РИА Новости.

«Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности — Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь», — указано в поздравительном обращении Пасечника к жителям региона.

Луганская народная республика впервые официально празднует День России как государственный праздник в этом году.

Ранее в Кремле оценили предложение присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о присвоении званий Донецку и Луганску примут законодатели.

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