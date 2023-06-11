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Стали известны предварительные данные результатов выборов в Черногории

На парламентских выборах в Черногории лидирует движение «Европа сейчас!»

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Stevo Vasiljevic/Reuters

На парламентских выборах в Черногории после обработки 51,2% голосов лидирует движение «Европа сейчас!», во главе которой стоит бывший министр финансов и социального обеспечения страны Милойко Спаичем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра мониторинга (CеMI).

У лидера в данный момент 25,8% голосов, у его ближайшего преследователя — коалиции «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС) и ее лидером Даниелем Живковичем — 23,1% голосов избирателей.

Голосование на парламентских выборах началось в Черногории в 7:00 по местному времени (8:00 мск) 11 июня.

По результатам опроса черногорского агентства CeDem, движение «Европа сейчас» может получить на выборах 29,1% голосов, на втором месте может оказаться коалиция «Вместе! За будущее, которое принадлежит вам» во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории (ДПС), которую возглавляет Даниель Живкович.

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