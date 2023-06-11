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Кандидат в президенты США назвал участие Трампа в выборах плохим для страны

Кандидат в президенты Хатчинсон заявил, что США не нужен пренебрегающий секретами лидер

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Eduardo Munoz/Reuters

США не нужен президент, который не уделяет должного внимания сохранению ядерных секретов государства, заявил кандидат в главы Белого дома, экс-глава Арканзаса, республиканец Аса Хатчинсон, передает CNN. Так он отреагировал на предъявление обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о секретных документах.

«Дональд Трамп не собирается выходить из предвыборной гонки, это решать избирателям. Я считаю, что это плохо для нашей страны, президентства. Нам не нужен главнокомандующий, который не оберегает государственные секреты», — отметил Хатчинсон.

Как указал соперник Трампа в предвыборной гонке за место кандидата в президенты от Республиканской партии, политика стоит считать невиновным, пока не доказано обратное. Он также добавил, что это не означает, что сам факт обвинений не стоит игнорировать.

«Нам не нужен главнокомандующий, который пренебрегает нашими ядерными секретами», — подчеркнул Хатчинсон.

Ранее адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что экс-президент США не считает себя виновным в деле о секретных документах и не собирается идти на какую-либо сделку со следствием.

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