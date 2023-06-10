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В Киеве подсчитали страны, поддержавшие членство Украины в НАТО

Замглавы офиса Зеленского Жовква: 20 стран НАТО поддержали членство Украины в альянсе

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Francisco Seco/AP

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По его словам, в совместной декларации, подписанной премьер-министром Канады Джастином Трюдо и украинским президентом Владимиром Зеленским, указано, что Оттава поддерживает членство Киева в НАТО.

Ранее сообщалось, что Украина получит алгоритм действий вступления в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе. В этом уверен замглавы Минобороны страны Владимир Гаврилов.

В Киеве заявили, что есть «все признаки того, что Украина получит то, что хочет, в определенном формате». Гаврилов высказал уверенность в том, что не будет «больших проблем» с принятием решения по Украине среди членов Альянса.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пока еще не поднятой целиной членство Украины в НАТО.

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