NYT узнала об ожиданиях чиновников США и ЕС от украинского контрнаступления

Чиновники США и Европейского союза заявили, что успехом украинского контрнаступления будет считаться оттеснение Вооруженных сил России с «ключевых территорий». Об этом они на условиях анонимности сообщили газете The New York Times.

«В качестве четких представлений об успехе выступают два сценария: украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, и Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет Кремль усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине», — сказано в материале.

При этом, издание отмечает, что чиновники США и ЕС сомневаются, что украинские военные в ходе контрнаступления смогут выйти к границам 24 февраля 2022 года. Также газета сообщает, что символической победой Вооруженных сил Украины будет считаться занятие Запорожской атомной электростанции.

Также западные чиновники опасаются, что в случае большого успеха украинской армии в России может начаться массовая мобилизация.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление, однако он не стал раскрывать, на какой стадии оно находится.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что руководство страны будет сообщать о взятии населенных пунктов под контроль не после физического захода в них украинских войск, а после закрепления.