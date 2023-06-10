Посол РФ отреагировал на решение Канады передать Украине российский Ан-124

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что решение канадского премьер-министра Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством. Об этом сообщает ТАСС.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что Канада намерена передать Украине конфискованные российские активы, в том числе транспортный самолет Ан-124.

10 июня Трюдо объявил о предоставлении военной помощи Киеву на сумму 500 млн канадских долларов ($375 млн). Также он заявлял, что Канада примет участие в обучении украинских летчиков-истребителей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.