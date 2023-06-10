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Песков упрекнул Запад в нежелании слышать Россию

Песков: Запад не собирается учитывать озабоченности России, нам всего надо добиваться самим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекнул Запад в попытке закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы обвинениями в ее адрес. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

Представитель отметил, что со стороны Соединенных штатов и стран Европы часто звучат обвинения в адрес Российской Федерации в какой-то агрессивности и прочее.

«Это просто попытка закамуфлировать свое нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — сказал он, напомнив, что о своих озабоченностях Москва твердила не одно десятилетие.

По мнению Пескова, это напрямую свидетельствует о том, что западные государства вовсе не собираются учитывать озабоченности российской стороны, поэтому приходится всего добиваться самим.

Ранее Песков заявлял, что РФ должна довести специальную военную операцию на Украине до конца, альтернативы этому нет.

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