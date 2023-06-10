Власти Германии не нашли свидетельств участия Польши в подрыве «Северных потоков»

Официальные лица Германии заявили об отсутствии доказательств причастности правительства Польши к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как передает издание, представитель Генеральной прокуратуры Германии отказалась комментировать сведения о том, что подорвавшие «Северные потоки» диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. В то же время другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили об отсутствии у них свидетельств причастности Польши к диверсии.

По данным WSJ, сейчас немецкие следователи прорабатывают версию, согласно которой Польшу использовали как оперативную базу для атак на газопроводы «Северные потоки».

В конце мая издание Rzeczpospolita писало, что в Польше следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».

Свои расследования произошедшего на «СП» осуществляют несколько стран. В Польше этим занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности.