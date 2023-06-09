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В России создали правкомиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что председатель правительства подписал соответствующее распоряжение.

По информации кабмина, руководить правкомиссией будет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

9 июня президент России Владимир Путин поручил Мишустину создать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, затопило водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению — гипотетические работы оцениваются руководством компании в $27 млн.

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