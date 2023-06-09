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МИД РФ назвал темы разговора Лаврова с новым главой МИД Турции Фиданом

МИД РФ: главы МИД России и Турции обсудили по телефону сотрудничество в сфере энергетики

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Depositphotos

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудили по телефону сотрудничество в сфере энергетики и международную проблематику. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран», — сказано в сообщении дипведомства.

Уточняется, что министры двух стран обменялись мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Кроме того, дипломаты обсудили график предстоящих двусторонних контактов и затронули актуальную международную и региональную проблематику.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что Фидан провел первый телефонный разговор с Лавровым.

3 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил список нового правительства страны. Новым министром иностранных дел Турции был назначен Хакан Фидан, который ранее занимал пост главы Национальной разведывательной организации.

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