В США обвинили Байдена во вмешательстве в выборы после новых обвинений Трампу

Конгрессвумен Элиза Стефаник, член Республиканской партии, обвинила президента США Джо Байдена во вмешательстве в предстоящие выборы после предъявления новых обвинений экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News.

По мнению сторонницы Трампа, Джо Байден использует министерство юстиции, чтобы предъявить обвинение бывшему президенту США, кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах, Дональду Трампу.

«Радикальные крайне левые не остановятся ни перед чем, чтобы вмешаться в выборы 2024 года, чтобы поддержать катастрофическое президентство и отчаянную кампанию Джо Байдена», — заявила Стефаник.

Союзники бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе связывают его обвинительное заключение с попыткой отвлечь внимание от документа ФБР, в котором содержатся утверждения о том, что президент Байден был виновен в получении взятки, будучи вице-президентом.

Член палаты представителей Мэтт Гетц отметил, что только наивные могут поверить, что «доказательства взятки Байдена и обвинительный акт Трампа, произошедшие в один и тот же день, были совпадением». «Это попытка отвлечь американскую общественность от миллионов долларов в виде взяток, которые преступная семья Байдена получила от иностранных граждан», — заявил конгрессмен.

Федеральная прокуратура США письменно уведомила бывшего президента страны Дональда Трампа о том, что он является объектом уголовного расследования в связи с секретными документами, которые он забрал в свое флоридское поместье Мар-а-Лаго. Против Трампа будет рассматриваться дело о нарушении Закона о шпионаже.

Сам Трамп заявил, что является невиновным по всем семи пунктам, предъявленным ему «большим жюри».

Ранее глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер со ссылкой на ФБР Кристофера Рэя заявлял, что тот подтверждает существование документов, в которых говорится о вовлечении Джо Байдена в период его вице-президентства в уголовную схему взятки с иностранцем. Президент США Джо Байден заявил, что утверждения Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции, является чепухой.