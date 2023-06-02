В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат конгресса Соединенных Штатов полного состава одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране. Трансляцию заседания вел C-SPAN.

Отмечается, что инициативу поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали 36 членов.

«Законопроект одобрен», — сказал председатель слушаний.

Ранее сообщилось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. За этот законопроект проголосовали более 314 законодателей, 117 в это же время не одобрили его.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что утверждение нового потолка американского госдолга к ВВП в конгрессе идет по плану.

В соглашении отмечалось, что между администрацией Байдена и республиканской партией в следующем финансовом году на оборону выделят $886 млрд, среди которых $121 млрд — на медобслуживание ветеранов, $637 млрд — на другие необоронные программы.