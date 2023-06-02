Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США одобрили законопроект о повышении потолка госдолга

Сенат США одобрил законопроект о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сенат конгресса Соединенных Штатов полного состава одобрил законопроект о повышении потолка государственного долга, чтобы предотвратить дефолт в стране. Трансляцию заседания вел C-SPAN.

Отмечается, что инициативу поддержали 63 члена верхней палаты Конгресса, против проголосовали 36 членов.

«Законопроект одобрен», — сказал председатель слушаний.

Ранее сообщилось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка госдолга. За этот законопроект проголосовали более 314 законодателей, 117 в это же время не одобрили его.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что утверждение нового потолка американского госдолга к ВВП в конгрессе идет по плану.

В соглашении отмечалось, что между администрацией Байдена и республиканской партией в следующем финансовом году на оборону выделят $886 млрд, среди которых $121 млрд — на медобслуживание ветеранов, $637 млрд — на другие необоронные программы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях