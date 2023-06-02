В России прокомментировали заявления Вашингтона по нарушению РФ ДСНВ

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне сообщило, что заявления администрации США о якобы невыполнении Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не являются реальными причинами кризиса вокруг этих договоренностей. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«В очередной раз подчеркиваем, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ», — отметили в диппредставительстве.

В публикации говорится, что российское посольство неоднократно разъясняло мотивы приостановки РФ участия в соглашении. В посольстве подчеркнули, что приводились юридические обоснования решения, в полной мере соответствующего Венской конвенции о праве международных договоров.

«Упорное нежелание администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону», — заключили в посольстве.

Также в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Москва не планирует менять свою позицию в связи с объявлением Государственным департаментом США контрмер, которые касаются Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).