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В России прокомментировали заявления Вашингтона по нарушению РФ ДСНВ

Посольство РФ: заявления США по ДСНВ не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне сообщило, что заявления администрации США о якобы невыполнении Москвой Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не являются реальными причинами кризиса вокруг этих договоренностей. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«В очередной раз подчеркиваем, что американские заявления не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг ДСНВ», — отметили в диппредставительстве.

В публикации говорится, что российское посольство неоднократно разъясняло мотивы приостановки РФ участия в соглашении. В посольстве подчеркнули, что приводились юридические обоснования решения, в полной мере соответствующего Венской конвенции о праве международных договоров.

«Упорное нежелание администрации признавать незыблемость международного права весьма показательно. Правовой волюнтаризм всегда был присущ Вашингтону», — заключили в посольстве.

Также в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что Москва не планирует менять свою позицию в связи с объявлением Государственным департаментом США контрмер, которые касаются Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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