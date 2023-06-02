После падения на сцене в Академии ВВС США Байден ударился головой

Президент США Джо Байден при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо ударился головой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, который присутствовал на посадке главы Белого дома.

Отмечается, что американский лидер, который упал на сцене в Академии ВВС Соединенных Штатов, шел обычно, не хромая. Кроме того, Байден пошутил над тем, что споткнулся на сцене о мешок с песком.

Ранее газета New York Post сообщала о падении Джо Байдена на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо. Издание уточняло, что на помощь главе государства бросились зрители. Когда американскому президенту помогли подняться, он заявил, что наткнулся на черный мешок с песком.

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт сообщил, что президент США после падения «в порядке».

В марте Джо Байден споткнулся во время подъема по трапу самолета. Глава Белого дома тогда потерял равновесие, но все же сумел устоять на ногах.