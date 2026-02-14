Размер шрифта
В Египте обнаружили ранее неизвестный исторический памятник

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тыс. лет
mota.gov.eg

В южной части Синайского полуострова археологи обнаружили скалу, украшенную древними наскальными изображениями, возраст которых, по мнению исследователей, достигает 10 тыс. лет. Об этом сообщило министерство туризма и древностей Египта, назвав ее «природным музеем под открытым небом».

Более 100 метров скального навеса на восточном склоне плато Умм-Ирак покрыты высеченными и нарисованными изображениями. Здесь можно увидеть животных, сцены охоты, фигуры людей с оружием, различные символы и надписи на арабском и набатейском языках. Эти произведения искусства относятся к разным периодам, начиная с доисторических времен (от 10 тыс. до 5,5 тыс. лет назад) и заканчивая более поздними эпохами.

По мнению специалистов, данное открытие позволяет получить «новую информацию о цивилизациях, сменявших друг друга на Синае». Археологи подчеркивают, что плато Умм-Ирак на протяжении тысячелетий служило местом для наблюдения, сбора и отдыха для населения, проживавшего здесь в разные исторические периоды.

Генеральный секретарь Высшего совета по древностям доктор Хишам аль-Лейси назвал плато Умм-Ирак одним из наиболее значимых недавно обнаруженных мест, посвященных наскальному искусству. Подчеркивая важность открытия, он отметил, что хронологическое и техническое богатство представленных петроглифов превращает плато в уникальный музей под открытым небом, отражающий развитие художественного и символического языка человека, начиная с доисторической эпохи и вплоть до исламского периода. По мнению аль-Лейси, это придает объекту особую научную ценность.

Ранее в Египте обнаружили древнеримское кладбище и мастерские времен Птолемеев.
 
