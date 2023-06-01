США отзывают выданные РФ визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ

Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США сообщило, что Соединенные Штаты приняли решение отозвать выданные ранее российским специалистам визы, необходимые для проведения инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно документу, также отменяется рассмотрение заявок на выдачу новых виз.

По данным Госдепа, Вашингтон отныне перестает направлять Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок США.

Ранее Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепа США сообщило, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.