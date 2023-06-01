В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья при интеграции в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявила, что республика не откажется от территорий, расположенных на левом берегу Днестра, в процессе интеграции в Евросоюз, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся от Приднестровского региона, работаем в обоих направлениях», — сказала глава государства журналистам.

Она добавила, что после реализации рекомендации Евросоюза и улучшения условий жизни на правом берегу Днестра Молдавия станет привлекательной для жителей Приднестровья, и это упростит объединение.

Ранее Санду сделала прогноз, что Молдавия может стать членом Европейского Союза к 2030 году.

До этого парламент Молдавии поддержал резолюцию за вступление в ЕС, принятую на митинге Санду.