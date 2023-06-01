Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Молдавии заявили, что не откажутся от Приднестровья при интеграции в ЕС

Президент Молдавии Санду: республика не откажется от Приднестровья при интеграции в ЕС

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества заявила, что республика не откажется от территорий, расположенных на левом берегу Днестра, в процессе интеграции в Евросоюз, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся от Приднестровского региона, работаем в обоих направлениях», — сказала глава государства журналистам.

Она добавила, что после реализации рекомендации Евросоюза и улучшения условий жизни на правом берегу Днестра Молдавия станет привлекательной для жителей Приднестровья, и это упростит объединение.

Ранее Санду сделала прогноз, что Молдавия может стать членом Европейского Союза к 2030 году.

До этого парламент Молдавии поддержал резолюцию за вступление в ЕС, принятую на митинге Санду.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях