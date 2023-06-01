Политолог объяснил, на какие «пряники» от НАТО может рассчитывать Украина на июльском саммите

1 июня в Норвегии стартовала встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, одной из главных тем которой стало обсуждение евроатлантических перспектив для Украины в преддверии июльского саммита Альянса в Вильнюсе. По мнению политолога Малека Дудакова, наиболее вероятным будет предложение установить «израильский» вариант отношений с Киевом. Его слова приводит ФАН.

«При этом страны Запада стремятся не обещать реального включения Киева в НАТО в обозримом будущем. Они очень не хотят связывать себя строгими обязательствами по вовлечению в конфликт на стороне Украины, которой, впрочем, только того и надо», — продолжил эксперт.

Он напомнил, что в последнее время на Западе обсуждаются разные варианты узаконивания отношений НАТО и Украины, в том числе, превращение страны в аналог ГДР и ФРГ. При этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и вовсе предлагал признать территориальные приобретения России, а оставшуюся часть государства принять в Североатлантический альянс, добавил эксперт.

Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по включению Украины в НАТО.