Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, на какие «пряники» от НАТО может рассчитывать Украина на июльском саммите

Политолог Дудаков: НАТО может установить «израильский» вариант отношений с Украиной

close
100%
Shutterstock

1 июня в Норвегии стартовала встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, одной из главных тем которой стало обсуждение евроатлантических перспектив для Украины в преддверии июльского саммита Альянса в Вильнюсе. По мнению политолога Малека Дудакова, наиболее вероятным будет предложение установить «израильский» вариант отношений с Киевом. Его слова приводит ФАН.

«При этом страны Запада стремятся не обещать реального включения Киева в НАТО в обозримом будущем. Они очень не хотят связывать себя строгими обязательствами по вовлечению в конфликт на стороне Украины, которой, впрочем, только того и надо», — продолжил эксперт.

Он напомнил, что в последнее время на Западе обсуждаются разные варианты узаконивания отношений НАТО и Украины, в том числе, превращение страны в аналог ГДР и ФРГ. При этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и вовсе предлагал признать территориальные приобретения России, а оставшуюся часть государства принять в Североатлантический альянс, добавил эксперт.

Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по включению Украины в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях