Посольство РФ в Финляндии столкнулось с проблемой оплаты коммунальных платежей

Посольство России в Финляндии за период с марта по декабрь прошлого года смогло получить только три денежных перевода из-за санкций Евросоюза, сообщает РБК.

«За март—декабрь 2022 года посольству удалось получить всего три банковских перевода. Несмотря на режим крайней экономии, мы столкнулись с нехваткой средств для оплаты коммунальных и прочих услуг», — заявили в дипломатической миссии.

Там также подчеркнули, что с осени прошлого года для проведения каждого платежа посольство должно провести длительную процедуру согласования, которая могла растянуться на несколько месяцев.

Также за каждую операцию по зачислению денег на счет посольства нужно заплатить комиссию €5 тысяч.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдным заявление Финляндии о нарушении Венской конвенции со стороны России. По словам Захаровой, действия РФ касательно счетов финских дипломатов являются зеркальным ответом на аналогичные действия финской стороны в отношении российских учреждений.