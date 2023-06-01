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ЕСПЧ обязал Украину к выплате штрафа

ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф за отказ регистрировать однополый брак

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Christian Lutz/AP

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу об отказе властей Украины узаконить отношения однополой пары, обязав страну выплатить заявителям штраф. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Согласно сообщению, суд пришел к выводу, что необоснованный отказ однополой паре в любой форме юридического признания и защиты по сравнению с гетеросексуальными парами, равносильна дискриминации в отношении заявителей на основании их сексуальной ориентации. Уточняется, что таким образом, имело место нарушение статьи 14 в сочетании со статьей 8.

Как отмечает ЕСПЧ, оба мужчины, проживающие в Киеве, пытались узаконить свои отношения в 2014 году в семи разных ЗАГСах, однако получали отказ, мотивированный Конституцией и семейным кодексом Украины, в котором четко говорится, что брак – это союз между мужчиной и женщиной.

Согласно пресс-релизу ЕСПЧ, Украина обязана выплатить каждому заявителю €5 тыс. за моральный ущерб, €32 за материальный ущерб и обоим €4 тыс. за понесенные расходы и издержки.

Ранее сообщалось, что постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) обязало румынские власти изменить закон и разрешить однополые браки. Отмечалось, что 21 однополая пара обратилась в ЕСПЧ с жалобами на местное законодательство — согласно румынским законам (статье 271 и 1 параграфу статьи 277), брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной.

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