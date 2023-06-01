В Италии предложили создать дорожную карту по приему Украины в НАТО

Итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни предложил определить дорожную карту по включению Украины в НАТО. Его слова приводит локальное информагентство Аskanews.

«Еще в 2008 году было сказано, что Украина должна стать частью НАТО. Теперь мы все определим, какой должна быть дорожная карта», — сказал министр.

Он также отметил, что для Италии необходимо до определения даты присоединения Украины к Североатлантическому альянсу сформировать Совет Украина-НАТО в целях укрепления сотрудничества и дать республике «почувствовать себя частью стратегии».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил НАТО, что его поездка на саммит альянса в Вильнюс состоится только в случае, если будет предоставлена дорожная карта по вступлению страны в организацию. Отмечается, что он дал понять лидерам государств-членов Североатлантического альянса, что он не планирует приезжать на саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля без конкретных гарантий безопасности и дорожной карты по вступлению в организацию.