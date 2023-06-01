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Зеленский сказал, что должны сделать соседи РФ, чтобы она их не атаковала

Зеленский заявил, что все граничащие с Россией страны должны вступить в ЕС и НАТО

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Украиины Владимир Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в Евросоюз и НАТО, чтобы избежать атаки со стороны Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужен мир. Поэтому все европейские страны, которые граничат с Россией и не хотят, чтобы она атаковала их, должны стать полноценными участниками ЕС и НАТО», — заявил Зеленский.

Также Зеленский во время визита в Молдавию призвал ускорить формирование на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей.

При этом он отметил, что на сегодняшний день надежды на вступление республики в НАТО «становятся все более и более отдаленными».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему не считает себя участницей конфликта на Украине, несмотря на поставки Киеву все более продвинутых вооружений. По словам Столтенберга, поставки оружия эволюционируют по мере ведения боевых действий.

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