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В Кремле рассказали об отношениях РФ и Саудовской Аравии

Песков назвал отношения между РФ и Саудовской Аравией конструктивными

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Amr Nabil/AP

Официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношения России и Саудовской Аравии конструктивными, основанными на взаимопонимании, уважении и доверии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конструктивные, основанные на взаимном понимании, взаимном уважении, взаимном доверии, и очень рабочие», — ответил Песков на вопрос, как бы он оценил отношения России и Саудовской Аравии в преддверии саммита ОПЕК+.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия, которая де-факто является лидером ОПЕК, обратилась к России с просьбой соблюдать согласованные предложения по сокращению добычи нефти.

Сообщается, что Эр-Рияд недоволен, что Россия не придерживается обещанного российскими властями уровня сокращения добычи нефти.

В апреле Россия и Саудовская Аравия решили снизить объем добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Согласно статистическим данным Организации стран-экспортеров нефти, по итогам марта текущего года РФ снизила уровень добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

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