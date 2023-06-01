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Нарышкин обвинил США и Европу в дестабилизации ситуации в мире

Глава СВР Нарышкин: поддерживая конфликт на Украине, США и Европа дестабилизируют ситуацию в мире

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Поддерживая конфликт на Украине в горячей фазе, США и Европа дестабилизируют ситуацию в мире. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе поездки в Минск в рамках встречи руководителей органов безопасности и спецслужб стран-членов СНГ, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что этому способствуют как финансовая, так и военная поддержка Украины.

Ранее Нарышкин заявлял, что США готовят боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) на своей военной базе в Сирии для дестабилизации ситуации в стране.

Также Нарышкин говорил, что западные страны ждет конец «по делам их».

«Уместно вспомнить библейскую истину: конец их будет по делам их. А это значит, что конец их будет печальным», — сказал сказал глава СВР РФ в ходе международной встречи высоких представителей по безопасности.

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