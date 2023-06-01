Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с главой Еврокомиссии в Кишиневе

Президент Украины Зеленский встретился с главой ЕК фон дер Ляйен на саммите в Кишиневе

close
100%
vonderleyen/Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщила глава ЕК на свое странице в Twitter.

В четверг украинский лидер прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества.

«В Международный день защиты детей мы хотим привлечь внимание всего мира к бедственному положению украинских детей», — написала глава ЕК под фотографией с собой и Зеленским.

Ранее также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц, а также президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский проведут трехсторонние переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях