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В МИД РФ ответили на обвинение со стороны Финляндии в нарушении Венской конвенции

Захарова назвала абсурдным заявление Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдным заявление Финляндии о нарушении Венской конвенции со стороны России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам Захаровой, действия РФ касательно счетов финских дипломатов являются зеркальным ответом на аналогичные действия финской стороны в отношении российских учреждений, а все заявления о нарушении Венской конвенции являются абсурдными.

«Данное заявление финской стороны звучит просто абсурдно. Удивительно, что, когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственного попрания Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — отметила Захарова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Швеции заявляли, что решение России выслать из страны пятерых шведских дипломатов вызывает сожаление.

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