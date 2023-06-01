В МИД РФ обвинили Киев в разрушении правовой базы с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что это не Россия разрушает правовую базу с Украиной, это делает Киев. Об этом он сказал в ходе выступления в Государственной думе по денонсации договора между двумя государствами по Азовскому морю и Керченскому проливу.

Дипломат уточнил, что Россия денонсирует прекращение действия тех договорных инструментов с Украиной, которые потеряли актуальность.

Так, в 2014 году был денонсирован договор с Украиной о пребывании Черноморского флота в связи с присоединением Крыма к Российской Федерации, напомнил Галузин.

24 мая президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект, согласно которому договор о сотрудничестве между РФ и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива будет денонсирован. Документ был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

1 июня Госдума одобрила законопроект.

В феврале Верховная рада Украины расторгла все договоры о сотрудничестве с Российской Федерацией в Азовском море.