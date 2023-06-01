Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена по нефти

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что Вашингтон пытается манипулировать ценами на нефть, но Москва может легко сорвать его планы.

«На момент вступления (президента США Джо, — «Газета.Ru») Байдена в должность американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 млн баррелей. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 372 млн баррелей, а столь резкое падение запасов обусловлено нефтяными махинациями Вашингтона», — отмечается в публикации.

По словам Рикардса, Байден сократил стратегический фонд нефти США для снижения инфляции перед выборами. Он отметил, что в ближайшие месяцы Вашингтон будет усиленными темпами скупать нефть.

Он полагает, что холодная погода грядущей зимой спровоцирует рост цен на энергоносители, а этим воспользуется президент РФ Владимир Путин. Аналитик считает, что российский лидер способен поднять цены на энергоносители до нового исторического максимума.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что у руководства США остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорение Минфина.