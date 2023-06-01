Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник ЦРУ: Путин одним действием сорвет аферу Байдена по нефти

Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что Москва сорвет «гениальную аферу» Байдена с нефтью

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning написал, что Вашингтон пытается манипулировать ценами на нефть, но Москва может легко сорвать его планы.

«На момент вступления (президента США Джо, — «Газета.Ru») Байдена в должность американский стратегический нефтяной резерв оценивался в 600 млн баррелей. На сегодняшний день этот показатель составляет всего 372 млн баррелей, а столь резкое падение запасов обусловлено нефтяными махинациями Вашингтона», — отмечается в публикации.

По словам Рикардса, Байден сократил стратегический фонд нефти США для снижения инфляции перед выборами. Он отметил, что в ближайшие месяцы Вашингтон будет усиленными темпами скупать нефть.

Он полагает, что холодная погода грядущей зимой спровоцирует рост цен на энергоносители, а этим воспользуется президент РФ Владимир Путин. Аналитик считает, что российский лидер способен поднять цены на энергоносители до нового исторического максимума.

Ранее бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что у руководства США остается один трюк в запасе, чтобы избежать разорение Минфина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях