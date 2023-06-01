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Путину доложили об обстрелах Шебекино

Песков: Путин оперативно получает доклады от МО, ФСБ, МЧС о ситуации вокруг Шебекино

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин оперативно получает доклады о ситуации вокруг Шебекино в Белгородской области по линии местных властей, Минобороны РФ, пограничной службы ФСБ, а также МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС...» — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путина также напрямую информируют региональные и муниципальные власти Белгородской области о необходимых мерах для помощи населению, включая временное размещение.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о непрекращающемся огне по Шебекино со стороны Украины. По предварительным данным, пять человек пострадали. В три часа ночи Гладков сообщал, что над Белгородским районом сработала российская система ПВО.

Также Гладков заявил, что в городе Шебекино из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменен единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, который должен был сдаваться 2 июня.

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Обстрелы Белгородской области
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