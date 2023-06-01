В 20-25 российских регионах на выборах-2023 могут применить онлайн-голосование

Дистанционное электронное голосование может быть применено в 20-25 регионах РФ в ходе выборов 2023 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Мы знаем точно, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на предстоящих в сентябре выборах», — сказала она.

По словам Памфиловой, в настоящее время ЦИК продолжает отбор и оценку возможностей субъектов.

«Ближе к открытию избирательной кампании – уже в начале июня – мы точно определимся с регионами, которые будут применять онлайн-голосование», — указала она.

По ее мнению, их будет около 20-25.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал участие губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в выборах в 2023 году.

В Единый день голосования 10 сентября 2023 года прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 20 субъектах Российской Федерации, включая Москву и Московскую область. В Ямало-Ненецком автономном округе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях депутаты местных парламентов выберут глав регионов.

Также в 20 регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, состоятся выборы депутатов местных парламентов.