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Захарова ответила на слова Санду, что между Молдавией и РФ не было взаимоуважения

Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между Молдавией и Россией

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента Молдавии Майи Санду о том, что между двумя странами никогда не было взаимоуважения. Заявление дипломата опубликовано в Telegram-канале министерства.

Захарова назвала эти слова ложью. По ее словам, Россия всегда уважительно относилась к Молдавии и ее гражданам, «с которыми нас столько исторически связывает».

«И всегда ощущали, что это взаимно», — заявила Захарова.

Она указала, что «взаимоуважения нет» у Санду, «обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык».

Ранее Санду заявила, что в отношениях с Россией у Молдавии никогда не было взаимоуважения, хотя, как утверждает она, республика прилагала для этого немало усилий.

До этого лидер Партии социалистов Республики Молдова и бывший глава страны Игорь Додон высказал мнение, что Санду пытается окончательно ухудшить отношения с Россией при том, что большинство граждан страны хотят дружить с ней.

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