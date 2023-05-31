В Абхазии пообещали пресекать антироссийские настроения

Оппозиционные организации Абхазии заявили, что в их стране нет и не будет антироссийских настроений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коллективное заявление общественных организаций «Абхазское народное движение», «Аруаа» («Воины»), «Союз ветеранов и молодежи», «Единство», «Аамта» и партий «Апсны», «Форум народного единства Абхазии».

«Манипулирование — это излюбленное занятие грузинских политиков, целью которого является вбить клин в устоявшиеся <...> отношения Абхазии и России», — указывается в заявлении.

Представители оппозиции также отметили, что решить вопрос поможет процесс установления нормальных межгосударственных отношений.

«В Республике Абхазия нет и не будет антироссийских настроений ни в общественной, ни в политической среде», — отмечается в публикации.

Накануне в столице Абхазии — Сухуме — проходил митинг оппозиции против действий властей Абхазии. Протестующие выступали против «заселения Абхазии» и «раздачи абхазской земли». Они не хотят принятия в республике законов об апартаментах и продаже земли иностранцам. Также оппозиция выступала против повышения тарифов на электричество. Несколько сотен демонстрантов собрались на площади у драмтеатра. Свою поддержку оппозиции выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.