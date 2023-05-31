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Белгородский губернатор Гладков рассказал Путину о ситуации в регионе

Губернатор Гладков доложил президенту Путину о ситуации в Белгородской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации в регионе. Трансляция велась в его Telegram-канале.

«Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал <...> Путину по текущей обстановке», — сказал губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что детей из приграничных Шебекино и Грайворона вывезут в Воронеж из-под обстрелов Вооруженных сил Украины. Он сообщил об этом на следующее утро после очередных «прилетов», когда пострадали четыре человека. Удар был нанесен из РСЗО «Град», в нескольких домах выбило стекла.

Позднее Гладков заявил, что два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел ВСУ. На этот раз обошлось без пострадавших, но осколками артиллерийских снарядов повреждены один автомобиль и участок дорожного полотна.

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