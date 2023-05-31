Во Франции допустили риск возникновения новых конфликтных зон в Средиземноморье

Французский президент Эммануэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе заявил, что Европа должна быть готова к конфликтам, которые могут возникнуть в том числе в Средиземноморье. Его слова передает ТАСС.

«Восточное и Южное Средиземноморье — вот пространства новых конфликтов», — указал французский лидер.

Он также порекомендовал активнее наращивать оборонные возможности в киберпространстве, в космосе и на море, а также понизить зависимость Европы от зарубежного вооружения и создать «по-настоящему европейскую промышленную и технологическую базу в области обороны».

По мнению Макрона, нужно согласовать усилия европейского военно-промышленного комплекса, отработав их в контексте поддержки Украины.

«Необходимо сохранять ясность стратегического мышления, чтобы подготовиться к конфликтам, которые, как мы считаем, возникнут в будущем», — подытожил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Макрон «сделал разумный сдвиг» своим заявлением о необходимости строить европейскую оборону на основе европейской опоры НАТО.