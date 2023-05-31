Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции допустили риск возникновения новых конфликтных зон в Средиземноморье

Макрон предупредил о риске появления новых конфликтных зон в Средиземноморье

close
100%
Benoit Tessier/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе заявил, что Европа должна быть готова к конфликтам, которые могут возникнуть в том числе в Средиземноморье. Его слова передает ТАСС.

«Восточное и Южное Средиземноморье — вот пространства новых конфликтов», — указал французский лидер.

Он также порекомендовал активнее наращивать оборонные возможности в киберпространстве, в космосе и на море, а также понизить зависимость Европы от зарубежного вооружения и создать «по-настоящему европейскую промышленную и технологическую базу в области обороны».

По мнению Макрона, нужно согласовать усилия европейского военно-промышленного комплекса, отработав их в контексте поддержки Украины.

«Необходимо сохранять ясность стратегического мышления, чтобы подготовиться к конфликтам, которые, как мы считаем, возникнут в будущем», — подытожил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Макрон «сделал разумный сдвиг» своим заявлением о необходимости строить европейскую оборону на основе европейской опоры НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях