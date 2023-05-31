Экс-посол Сербии в России допустил заход ВС Сербии на территорию Косово

Бывший посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что в случае эскалации насилия по отношению к сербам в Косово Вооруженные силы Сербии могут перейти административную границу с данным регионом. Его слова приводит РИА Новости.

«Я согласен, что это огромный риск и что она (армия. — «Газета.Ru») столкнется с силами НАТО», — сказал экс-дипломат на круглом столе в медиацентре «Россия сегодня»

По его оценке, в Сербии сейчас наблюдаются такие настроения, при которых «нельзя оставить своих братьев на произвол судьбы албанского меньшинства и НАТО».

«Я бы не стал исключать, как самый последний шаг в столкновениях, чтобы армия могла перейти (административную границу)», — заключил Терзич.

Ранее глава министерства обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что убийства и депортация сербов косовскими албанцами будут являться красной линией для Белграда с учетом нынешнего обострения на севере Косово.