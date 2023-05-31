В Киргизии обяжут чиновников владеть государственным языком

Парламент Киргизии проинформировал, что принял закон, предписывающий чиновникам в обязательном порядке знать государственный (киргизский) язык. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты рассмотрели и приняли в третьем чтении проект конституционного закона «О государственном языке Кыргызской Республики», — указала представитель парламента.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша (Верховного совета), закон нацелен на то, чтобы установить «правовые основы» применения государственного языка. Теперь все госслужащие и муниципальные служащие должны знать киргизский язык или же им предпишут покинуть свои должности. Кроме того, местные телерадиокомпании должны будут производить более половины контента на государственном языке.

Ранее депутаты парламента Киргизии Эмиль Токтошев и Камила Талиева выступили с предложением перевести киргизский язык с кириллицы на латиницу.