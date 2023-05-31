Принят закон о возврате средств за турпутевки участникам спецоперации

Госдума во время пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий военным-участникам спецоперации вернуть деньги, которые они платили туроператорам за путевки. Об этом говорится на сайте палаты парламента.

«В соответствии с документом мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие с 24 февраля в специальной военной операции, а также члены их семей смогут в одностороннем порядке потребовать расторжения договора о реализации туристического продукта и вернуть деньги за турпутевки, которыми они не смогли воспользоваться из‑за поступления на военную службу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что действие закона распространяется на соответствующие правоотношения, связанные с договорами, заключенными с 1 сентября 2021 года.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Государственную думу законопроект, которым предлагается предоставить участникам российской специальной операции на Украине и членам их семей преимущественное право при трудоустройстве на государственные и муниципальные предприятия.