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Путин назвал число детей, прошедших медобследование в новых регионах России

Путин сообщил, что в новых регионах России провели медобследование более 300 тысяч детей

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Татьяна Барыбина/Пресс-служба губернатора Ставропольского края/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России проведено медобследование более 300 тыс. детей. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами кабмина.

На совещании Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медицинскому обследованию детей в новых регионах и о том, что еще необходимо сделать.

«В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей», — отметил российский лидер.

Кроме этого, Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах Российской Федерации.

Сообщалось, что Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, планирует провести встречу с многодетными семьями, которые награждены орденом «Родительская слава». Этим орденом награждают родителей, которые воспитывают или вырастили семь и более детей. Если российские граждане хорошо заботятся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии своих детей, то они могут быть представлены к такой награде.

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