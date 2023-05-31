Путин назвал число детей, прошедших медобследование в новых регионах России

Президент России Владимир Путин сообщил, что в новых регионах России проведено медобследование более 300 тыс. детей. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами кабмина.

На совещании Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о работе по медицинскому обследованию детей в новых регионах и о том, что еще необходимо сделать.

«В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тыс. детей», — отметил российский лидер.

Кроме этого, Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах Российской Федерации.

Сообщалось, что Владимир Путин 1 июня, в Международный день защиты детей, планирует провести встречу с многодетными семьями, которые награждены орденом «Родительская слава». Этим орденом награждают родителей, которые воспитывают или вырастили семь и более детей. Если российские граждане хорошо заботятся о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии своих детей, то они могут быть представлены к такой награде.