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Медведев ожидает прихода многополярного мира

Зампред СБ РФ Медведев: многополярный мир придет на смену неоколониальным практикам

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе второго заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма» заявил, что на смену неоколониальным практикам придет многополярный мир. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, тема борьбы с неоколониализмом сегодня остается не просто актуальной, но и одной из самых острых.

«Сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству <...> Действуя во имя безопасности и благополучия наших народов, мы должны стремиться к тому, чтобы сделать наш мир более справедливым», — пояснил Медведев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что государства, которые участвовали в XI международной встрече представителей по безопасности, назвали попытки возрождения нацизма серьезной угрозой для человечества.

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