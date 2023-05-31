Медведев ожидает прихода многополярного мира

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе второго заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма» заявил, что на смену неоколониальным практикам придет многополярный мир. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, тема борьбы с неоколониализмом сегодня остается не просто актуальной, но и одной из самых острых.

«Сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству <...> Действуя во имя безопасности и благополучия наших народов, мы должны стремиться к тому, чтобы сделать наш мир более справедливым», — пояснил Медведев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев говорил, что государства, которые участвовали в XI международной встрече представителей по безопасности, назвали попытки возрождения нацизма серьезной угрозой для человечества.