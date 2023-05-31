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МИД РФ анонсировал заявление после решения Германии закрыть российские консульства

Захарова анонсировала заявление МИД после решения ФРГ закрыть четыре консульства России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время ожидается заявление министерства в связи с решением Германии закрыть четыре из пяти консульств РФ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшее время ожидается заявление МИД», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генеральных консульств Российской Федерации в ФРГ. Германия проинформировала Россию о закрытии генконсульств до конца 2023 года. В немецком МИД пояснили, что ФРГ намерена закрыть генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске до ноября после ограничения числа сотрудников учреждений Германии в России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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