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Соратник Эрдогана призвал возбудить уголовное дело на лидера оппозиции Кылычдароглу

Соратник Эрдогана Йылдыз призвал возбудить дело против оппозиционера Кылычдароглу

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Dil Toffolo/Global Look Press

Соратник турецкого президента Реджепа Эрдогана Фети Йылдыз призвал возбудить уголовное дело на лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, сообщает телеканал Habertürk.

По его словам, 28 парламентских запросов с требованием возбудить дела на Кылычдароглу «находятся на полках» комиссии по конституционному законодательству и праву.

Прокуратура может объединить их и возбудить против Кылычдароглу уголовное дело по обвинению в «оскорблениях, разжигании ненависти и национальной розни, а также пропаганде террористической организации».

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать новым лидером оппозиционного блока Турции.

Эксперт отметил, что, вероятно, более молодой, популярный и успешный Имамоглу заменит Кемаля Кылычдароглу на посту лидера оппозиции.

Озер указал, что план внешней политики Эрдогана нацелен на то, чтобы «соединить турецкий мир».

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