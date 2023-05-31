Соратник Эрдогана призвал возбудить уголовное дело на лидера оппозиции Кылычдароглу

Соратник турецкого президента Реджепа Эрдогана Фети Йылдыз призвал возбудить уголовное дело на лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, сообщает телеканал Habertürk.

По его словам, 28 парламентских запросов с требованием возбудить дела на Кылычдароглу «находятся на полках» комиссии по конституционному законодательству и праву.

Прокуратура может объединить их и возбудить против Кылычдароглу уголовное дело по обвинению в «оскорблениях, разжигании ненависти и национальной розни, а также пропаганде террористической организации».

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать новым лидером оппозиционного блока Турции.

Эксперт отметил, что, вероятно, более молодой, популярный и успешный Имамоглу заменит Кемаля Кылычдароглу на посту лидера оппозиции.

Озер указал, что план внешней политики Эрдогана нацелен на то, чтобы «соединить турецкий мир».