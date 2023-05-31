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Focus: канцлер ФРГ нарушил протокол безопасности в инциденте со схватившим его мужчиной

Focus считает, что канцлер ФРГ Шольц сам виноват в инциденте со схватившим его мужчиной

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Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц нарушил правила безопасности в аэропорту Франкфурта-на-Майне, что привело к тому, что неизвестный подошел к нему и схватил. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на отчет Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

Отмечается, что Шольц сам вышел из лимузина, тогда как по правилам дверь ему открыть должен был телохранитель, убедившись в безопасности канцлера.
«Шольц сам совершил худшую ошибку», — подчеркивает издание.

Focus пишет, что телохранители почему-то не обратили внимания на автомобиль, остановившийся в нескольких метрах от них. «То, что произошло далее, не должно было состояться: Олаф Шольц, относящийся к самой охраняемой группе персон под номером один, самостоятельно открывает дверь и выходит, оставаясь совершенно без защиты», — сообщает издание.

26 мая неизвестный мужчина незаметно присоединился на частном автомобиле к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца, попал с кортежем на летное поле аэропорта во Франкфурте, где беспрепятственно приблизился к политику и схватил его. Неизвестный автомобиль в аэропорт пропустили службы безопасности, посчитав, что он находится в кортеже канцлера.

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