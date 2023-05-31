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Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место

Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал совет послу США в ЮАР Рубену Бригетти «знать свое место» и не вмешиваться в отношения Москвы и Претории в ответ на обвинения со стороны последнего в поставках оружия из ЮАР в РФ. Его слова приводит РИА Новости.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела», — заявил Лавров.

Комментируя тему поставок вооружений, он заявил что Москва «никогда не нарушает международные нормы».

Лавров отметил, что РФ и ЮАР суверенные государства, которые выстраивают отношения между собой «в полном соответствии с нормами и принципами международного права».

Также российский дипломат призвал американских послов «заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство ЮАР потребовало встречи с Бригети после того, как он публично обвинил Преторию в поставках оружия России. В ЮАР же заявили о намерении тщательно расследовать подозрения о поставках оружия в Россию.

Газета Financial Times отмечала, что администрация президента США Джо Байдена пытается смягчить разногласия с Южно-Африканской Республикой (ЮАР), возникшие в связи с публичными обвинениями посла Рубена Бригети в тайных поставках оружия Преторией в Россию.

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