Мирзиеева выдвинули кандидатом в президенты Узбекистана

Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») во время съезда выдвинула действующего главу государства Шавката Мирзиеева кандидатом в президенты на досрочных выборах, назначенных на 9 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Либерально-демократическая партия Узбекистана, которая входит в правящую коалицию с демократической партией «Миллий тикланиш», определилась с кандидатом в преддверии досрочных президентских выборов. Депутаты согласовали выдвижение в качестве своего претендента действующего президента страны Шавката Мирзиеева. Само голосование должно пройти в Узбекистане в начале июля 2023 года.

Внеочередные выборы были назначены в стране после принятия поправок в основной закон государства. В частности, граждане Узбекистана согласовали включение в конституцию положений об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет.