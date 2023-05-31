В Кремле сочли саммит ЕПС в Кишиневе «неполноценным»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишиневе не будет представлять из себя полноценный политический процесс в регионе из-за отсутствия диалога западных стран с РФ.

«Говорить о каких-то европейских процессах в разделенной Европе, в Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным... Будем внимательно следить за новостями из Кишинева», — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава государства Майя Санду стала «новым кошмаром» для молдаван.

1 июня в Молдавии пройдет второе заседание Европейского политического сообщества. Ожидается, что участие в нем примут 47 президентов и глав правительств, а также другие представители стран – членов ЕС. Сообщество было создано для политической координации действий европейских стран и диалога с партнерами, не входящими в состав ЕС, в том числе Украиной и Молдавией.