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В КНР считают, что США должны создать необходимые условия для общения

Представитель МО КНР заявил, что США должны создать необходимые условия для общения

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Global Look Press

Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения. Об этом сообщает ТАСС.

«США должны продемонстрировать свою искренность, исправить свои ошибки и создать необходимые условия и атмосферу для общения и обменов между двумя сторонами», — пояснил Кэфэй.

Таким образом он прокомментировал информацию об отсутствии контактов между министром обороны КНР Ли Шанфу и шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин также говорила, что США должны создать подходящие условия для встречи глав министерств обороны двух государств.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Китай отверг предложение США провести в начале июня в Сингапуре на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» встречу министров обороны США и КНР Ллойда Остина и Ли Шанфу.

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