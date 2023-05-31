Посол Антонов заявил, что США выдали Украине индульгенцию на боестолкновения с Россией

США дают Украине индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией, публично игнорируя атаки дронов на Москву, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это <...> индульгенция <...> на продолжение <…> противостояния», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Он отметил, что заявление американской администрации об атаке дронов на Москву являются поощрением действий террористов.
«Неужели в администрации [США] не понимают, что никто не верит <...> лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории?» — задался вопросом Антонов.
Он также добавил, что США сознательно втягиваются в боевые действия в Европе.
Накануне экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.