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Посол Антонов заявил, что США выдали Украине индульгенцию на боестолкновения с Россией

Посол Антонов: США дают Киеву индульгенцию на конфликт с РФ игнорированием атаки на Москву

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Wong Maye-E/AP

США дают Украине индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией, публично игнорируя атаки дронов на Москву, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Молчание и игнорирование злодеяний головорезов с желто-голубыми шевронами — это <...> индульгенция <...> на продолжение <…> противостояния», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что заявление американской администрации об атаке дронов на Москву являются поощрением действий террористов.

«Неужели в администрации [США] не понимают, что никто не верит <...> лозунгам о неподдержке ударов ВСУ по российской территории?» — задался вопросом Антонов.

Он также добавил, что США сознательно втягиваются в боевые действия в Европе.

Накануне экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

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