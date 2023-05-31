Блинкен считает причиной обострения обстановки в Косово действия Приштины

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что причиной обострения ситуации в Косово стало решение Приштины взять под контроль здания муниципалитетов на севере края, сообщает РИА Новости.

Блинкен заявил, что решение правительства Косово силой получить доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности.

Он обратился к премьер-министру самопровозглашенного Косово Альбина Курти с призывом отвести от зданий полицейские формирования.

Блинкен также призвал президента Сербии Александра Вучича снизить уровень готовности сербских вооруженных сил. По мнению Блинкена, президент Сербии должен потребовать от косовских сербов перестать чинить препятствия KFOR и воздержаться от новых насильственных действий.

По словам госсекретаря, обе стороны конфликта должны вернуться к диалогу о нормализации отношений, который идет под эгидой Европейского Союза.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло заявил, что НАТО дополнительно направит 700 военных в Косово и в дополнение к этому подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.