Путин заявил, что украинцы должны понимать, что Киев провоцирует Москву

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, заявил, что украинцы должны понимать, что киевские власти подталкивает Российскую Федерацию на ответные действия, передает ТАСС.

«Они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать, но граждане Украины все-таки должны знать, к чему подталкивает [Россию — «Газета.Ru»] нынешнее руководство страны», — отметил российский президент.

Владимир Путин выступил с заявлением после утренней атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. Путин отметил, что киевские власти посредством утренней атаки нескольких беспилотников ВСУ на Московский регион пытаются спровоцировать российские войска на аналогичные действия.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.